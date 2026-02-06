La regione celebra i suoi sapori più autentici con una manifestazione che porta tra le colline del Parco del Taburno-Camposauro i prodotti tipici del Sannio. Tra assaggi di Mela Annurca Igp, Falanghina e altre prelibatezze locali, i visitatori si sono ritrovati a scoprire le eccellenze di questa zona. La giornata ha coinvolto produttori e appassionati, tutti uniti sotto il segno della tradizione e dei gusti genuini.

Mela Annurca Igp, Falanghina e prodotti del Sannio. Sono i tesori del patrimonio enogastronomico beneventano celebrati tra le colline del Parco Regionale del Taburno-Camposauro, a Sant’Agata de’ Goti, durante la tappa di ’Praesentia, gusto di Campania. Divina’. ’Il pomo della concordia’, iniziativa di Regione Campania e dall’Agenzia Campania Turismo, in collaborazione con Pirene Srl, ha parlato di identità, paesaggi e agricoltura fondendo gusto, memoria, arte. E il borgo Bandiera Arancione del Touring Club Italiano da cornice. Dopo un talk sul valore dell’agricoltura come leva economica per lo sviluppo sostenibile è stata la volta dello showcooking di Luciano Villani, chef ambassador di La Locanda del Borgo, una stella Michelin (Aquapetra Resort, Telese Terme) ha condotto il pubblico tra profumi, colori e sapori dove l’ Agnello Laticauda con sedano rapa e giardiniera di verdure, accompagnato dalla Falanghina del Sannio Doc Senete Janare Cru 2024 di La Guardiense ha rappresentato il connubio perfetto per esaltare il gusto di piatto e calice. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Mela Annurca & Co. I sapori del Sannio conquistano il palato

Approfondimenti su Mela Annurca

La cittadina di Guardia Sanframondi si prepara a mostrare il meglio delle sue tradizioni domenica 8 febbraio.

Ceccano si appresta a vivere il periodo natalizio con “Sapori & Racconti di Natale 2025”, un ricco calendario di eventi promosso dal Comune.

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

Ultime notizie su Mela Annurca

Argomenti discussi: Mela Annurca & Co. I sapori del Sannio conquistano il palato; Sole365 e SpesaSospesa.org®: la solidarietà raddoppia in Campania.; Casal di Principe, per Don Peppe Diana c'è il menu La Memoria che Vive; San Valentino in hotel: cena gourmet e dopocena passionale (facoltativo).

Tumori: con la mela annurca si evita la calvizie causata dalla chemio?Una soluzione donata da Madre Natura e non prodotta da un farmaco in laboratorio: per quanto i farmaci siano molto utili per combattere le malattie, ci sono spesso effetti collaterali di non poco ... it.blastingnews.com

Insalata con radicchio, pinoli e mela annurcaLa mela annurca viene colta acerba e non completa la sua maturazione sulla pianta. Per questo sviluppa naturalmente più molecole di difesa e si arricchisce così di vitamine e minerali La mela e? un ... iodonna.it

Azienda Agricola Biologica Durlindana. . Se sei di quelli che leggono l’etichetta, questa è per te. Cuor di Mela (Mela Annurca): ingredienti semplici, niente aggiunte inutili. Solo frutta, lavorata e invasettata con cura. Ordinala adesso su durlindanabio.it. facebook