Napoli-Como quarti di Coppa Italia | le scelte di Conte

Questa sera il Napoli sfida il Como nei quarti di Coppa Italia. Il tecnico Conte ha scelto la formazione che proverà a conquistare la qualificazione alle semifinali. In campo, i partenopei puntano tutto sulla vittoria davanti al proprio pubblico. La partita è una grande occasione per il Napoli, che vuole andare avanti nel torneo e mettere pressione sulle avversarie.

Il Napoli si gioca questa sera l'accesso alle semifinali di Coppa Italia. Al Stadio Diego Armando Maradona, con calcio d'inizio alle ore 21, la squadra di Antonio Conte affronta il Como in un quarto di finale segnato ancora dall'emergenza infortuni, che continua a condizionare le scelte dell'allenatore azzurro. Le notizie più attese riguardavano Scott McTominay: per il centrocampista sono state escluse lesioni, ma lo staff ha deciso di non correre rischi. Lo scozzese non sarà a disposizione per la gara di Coppa, con l'obiettivo di averlo al meglio nel delicato impegno di campionato contro la Roma.

