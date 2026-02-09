Napoli-Como | Calzona studia la formazione per i quarti di Coppa Italia McTominay in panchina per preservarlo

Questa sera Napoli e Como si affrontano nei quarti di Coppa Italia allo stadio Diego Armando Maradona. Francesco Calzona prepara la formazione, mentre Scott McTominay resta in panchina per preservarlo. La partita inizia alle 21:00, e i tifosi sono già in fermento in attesa di vedere chi passerà il turno.

Il Napoli di Francesco Calzona e il Como si affrontano martedì 9 febbraio 2026, alle ore 21:00 allo stadio Diego Armando Maradona, nei quarti di finale di Coppa Italia. La partita vede i campani alle prese con un'emergenza infortuni, mentre la formazione lombarda punta sulla continuità di rendimento di Nico Paz e Tasos Douvikas. L'incontro rappresenta un importante banco di prova per entrambe le squadre nel percorso verso la conquista del trofeo. La sfida del Maradona si preannuncia ricca di spunti tattici e di interesse, considerando le dinamiche attuali delle due squadre. Il Napoli, reduce da un periodo di difficoltà, cerca un rilancio in Coppa Italia, competizione che potrebbe rappresentare una via d'accesso all'Europa.

