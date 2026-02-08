Napoli vs Como quarti di finale di Coppa Italia 2025 2026 | le probabili formazioni e dove vederla

Da sport.periodicodaily.com 8 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Questa sera si gioca Napoli contro Como, quarti di finale di Coppa Italia 20252026. Il Napoli cerca una vittoria per avvicinarsi a un altro trofeo, mentre il Como vuole continuare a sorprendere e spera di passare il turno. La partita si svolge allo stadio San Paolo, con le due squadre pronte a darsi battaglia.

Gara valida per i quarti di finale di Coppa Italia 20252026. Per i partenopei c’è la possibilità di mettere le mani su un altro trofeo, ma dovranno superare i lariani, che puntano sempre più in alto. Napoli vs Como.si giocherà martedì 10 febbraio 2026 alle ore 21 presso lo stadio Maradona. NAPOLI COMO: COME ARRIVANO LE DUE SQUADRE Il trofeo nazionale è diventata una priorità per i partenopei che, dopo aver vinto la Supercoppa Italiana, non sono riusciti ad andare avanti in Champions League. Il cammino della squadra di Conte, attualmente terza in campionato, in questa competizione è iniziato agli. 🔗 Leggi su Sport.periodicodaily.com

napoli vs como quarti di finale di coppa italia 2025 2026 le probabili formazioni e dove vederla

© Sport.periodicodaily.com - Napoli vs Como, quarti di finale di Coppa Italia 2025/2026: le probabili formazioni e dove vederla

Approfondimenti su Napoli Como

Inter vs Torino, quarti di finale Coppa Italia 2025/2026: le probabili formazioni e dove vederla

Questa sera si gioca Inter contro Torino, quarti di finale di Coppa Italia 20252026.

Atalanta vs Juventus, quarti di finale Coppa Italia 2025/2026: le probabili formazioni e dove vederla

Domani sera l’Atalanta sfida la Juventus nei quarti di finale di Coppa Italia.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Ultime notizie su Napoli Como

Argomenti discussi: Coppa Italia 2025/26, il tabellone completo; Biglietti Napoli-Como Coppa Italia, prezzi a partire da 5 euro: tutti i dettagli; Dove vedere Napoli-Como di Coppa Italia in tv e streaming: canale, orario, formazioni; Coppa Italia, il tabellone: Inter e Atalanta aspettano Napoli-Como e Bologna-Lazio.

napoli vs como quartiCoppa Italia, Napoli-Como: data e orario. Dove vederla in streaming e diretta TVDopo il successo in campionato contro il Genoa, la squadra di Antonio Conte è attesa dall'impegno in Coppa Italia contro i lariani di Fabregas. Per il Napoli è importante non mollare un altro obiettiv ... msn.com

napoli vs como quartiNapoli-Como ai quarti di finale di Coppa Italia, si gioca il 10 febbraio al MaradonaIl Como vince in rimonta 3-1 a Firenze. Reti di Piccoli, Sergi Roberto, Nico Paz e Morata. Napoli-Como quarti di finale di Coppa Italia ... ilnapolista.it

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.