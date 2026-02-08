Napoli vs Como quarti di finale di Coppa Italia 2025 2026 | le probabili formazioni e dove vederla

Questa sera si gioca Napoli contro Como, quarti di finale di Coppa Italia 20252026. Il Napoli cerca una vittoria per avvicinarsi a un altro trofeo, mentre il Como vuole continuare a sorprendere e spera di passare il turno. La partita si svolge allo stadio San Paolo, con le due squadre pronte a darsi battaglia.

Gara valida per i quarti di finale di Coppa Italia 20252026. Per i partenopei c’è la possibilità di mettere le mani su un altro trofeo, ma dovranno superare i lariani, che puntano sempre più in alto. Napoli vs Como.si giocherà martedì 10 febbraio 2026 alle ore 21 presso lo stadio Maradona. NAPOLI COMO: COME ARRIVANO LE DUE SQUADRE Il trofeo nazionale è diventata una priorità per i partenopei che, dopo aver vinto la Supercoppa Italiana, non sono riusciti ad andare avanti in Champions League. Il cammino della squadra di Conte, attualmente terza in campionato, in questa competizione è iniziato agli. 🔗 Leggi su Sport.periodicodaily.com

