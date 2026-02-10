Napoli-Como di Coppa Italia dove vederla oggi in TV e streaming | orario e formazioni

Stasera il Napoli si prepara ad affrontare il Como nei quarti di Coppa Italia. La partita si gioca allo stadio Diego Armando Maradona alle 21:00 e sarà trasmessa in diretta in chiaro su Italia1. I tifosi possono seguire la sfida senza dover cercare canali satellitari, perché la TV mette a disposizione l’evento in modo semplice e immediato.

Napoli-Como è uno dei quarti di finale di Coppa Italia: si gioca allo stadio Diego Armando Maradona con fischio d'inizio alle 21:00, diretta in chiaro in Tv su Italia1. Le formazioni di Conte e Fabregas.

