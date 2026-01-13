Roma-Torino oggi in Coppa Italia | orario probabili formazioni e dove vederla

Roma e Torino si sfidano oggi, 13 gennaio, negli ottavi di finale della Coppa Italia 2025/2026. La partita si giocherà in casa della Roma, con inizio programmato a orario da definirsi. Di seguito, le probabili formazioni e le modalità di visione dell’incontro. Un appuntamento importante per entrambe le squadre, che cercano di avanzare nel torneo nazionale.

Torna in campo oggi, 13 gennaio, la Roma di Gian Piero Gasperini, che negli ottavi di finale della Coppa Italia 20252026 incontra in casa, in gara unica, il Torino. La vincente affronterà nei quarti l’Inter, che ha battuto il Venezia 5-1. Gasperini: “Coppa Italia obiettivo a cui la Roma tiene tanto”. “Una competizione molto importante, soprattutto man mano che si va avanti e non a caso alla fine ci sono sempre le squadre migliori. Tutti ci tengono. E poi avremmo la possibilità di giocare la finale in casa. Il percorso da qui in avanti diventa impegnativo “. Così il tecnico della Roma, Gian Piero Gasperini, in esclusiva a Sportmediaset, alla vigilia degli ottavi di finale contro il Torino. 🔗 Leggi su Lapresse.it

