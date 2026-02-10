Napoli-Como l’ora di Giovane | Conte si affida al brasiliano per la notte di Coppa

Questa sera il Napoli affronta il Como in Coppa Italia. Conte sceglie ancora Giovane come titolare e punta tutto su di lui per la sfida. I tifosi sono curiosi di vedere come si comporterà il brasiliano in questa occasione importante. È la notte della prima volta e l’allenatore spera di ottenere la vittoria.

È la notte della prima volta. Al Maradona, nei quarti di finale di Coppa Italia, Giovane debutta da titolare con la maglia del Napoli in una sfida che vale l'accesso alla semifinale. Lo racconta Fabio Mandarini sul Corriere dello Sport, che individua nel brasiliano la vera novità dell'undici scelto da Antonio Conte contro il Como di Cesc Fabregas. Arrivato a gennaio con un investimento importante da 20 milioni di euro, Giovane è al quarto gettone in azzurro dopo gli ingressi a gara in corso contro Juventus, Fiorentina e Genoa.

