Napoli notte da dentro o fuori | Conte si affida al Maradona contro il Qarabag

Il tempo per godersi la vittoria sull’Atalanta è già finito. Il Napoli di Antonio Conte volta pagina e si rituffa in Champions League, chiamato a una serata pesante al Diego Armando Maradona contro il Qarabag, nella quinta giornata del girone. Con appena quattro punti raccolti in quattro partite, gli azzurri non possono più permettersi passi falsi se vogliono restare davvero in corsa per la qualificazione. Dall’altra parte arriva una squadra che ha smesso da tempo di essere una sorpresa di passaggio. Primo in campionato, il Qarabag ha costruito il suo percorso europeo dai preliminari e in questo girone ha già lasciato il segno, imponendosi in casa del Benfica, piegando il Copenhagen e fermando il Chelsea in una sfida spettacolare. 🔗 Leggi su Serieagoal.it © Serieagoal.it - Napoli, notte da dentro o fuori: Conte si affida al Maradona contro il Qarabag

