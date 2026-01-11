Inter Napoli LIVE 1-0 | Dimarco sblocca il risultato!
Alle ore 20:45 si accendono i riflettori di San Siro per l’atteso incontro tra Inter e Napoli, valida per il 20° turno della Serie A 2025/26. La sfida rappresenta un momento importante della stagione, con le due squadre che cercano punti fondamentali in classifica. Segui con noi la diretta, aggiornamenti e risultati in tempo reale per rimanere informato sull’andamento del match.
di Lorenzo Vezzaro Appuntamento alle 20:45 a San Siro per Inter Napoli, il big match del 20° turno della Serie A 202526: seguilo live con noi. Tutto pronto a San Siro per Inter Napoli, big match della 20^ giornata di Serie A 202526. I nerazzurri, reduci dal successo per 0 a 2 contro il Parma, sfidano i partenopei, reduci dal pareggio per 2 a 2 contro l’Hellas Verona. Scontro decisivo per la lotta scudetto, con la squadra di Chivu, capolista, che, in caso di vittoria, andrebbe a +7 dalla squadra di Conte. Segui con noi la cronaca live testuale dell’incontro. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA LIVE CRONACA. 🔗 Leggi su Internews24.com
Leggi anche: Parma Inter LIVE 0-1: la sblocca Dimarco! Nerazzurri avanti
Leggi anche: Inter Fiorentina LIVE: 0-0 termina un primo tempo di grande intensità a San Siro ma il risultato non si sblocca!
Inter-Napoli, orari e dove vederla in TV; Inter-Napoli, Sky o Dazn? Dove vederla in streaming e in tv; Inter-Napoli: orario, probabili formazioni e dove vederla in tv; Dove vedere Inter-Napoli in tv e streaming: canale, orario, formazioni.
Live Inter-Napoli 1-0, il vantaggio di Dimarco al minuto 10' - Non è solo una partita: è una sfida di nervi, tattica e ambizione tra le due squadre che hanno ... ilmattino.it
LIVE - Inter-Napoli 1-0, 12': Dimarco trova l'angolo perfetto sull'assist di Thuram, nerazzurri avanti - 0 (10' Dimarco) LIVE MATCH IL GOL DI DIMARCO: Azione che nasce da un pallone sradicato da Zielinski a McTominay, Thuram conduce il contropiede servendo col terzo ... fcinternews.it
Inter-Napoli 1-0, risultato in diretta della partita di Serie A: subito avanti i nerazzurri, Dimarco! - Napoli di Serie A: la cronaca minuto per minuto e il risultato in tempo reale della partita ... fanpage.it
#Inter 1-0 #Napoli : Federico Dimarco! #InterNapoli #SerieA #Calcio #SerieAEnilive x.com
Serie A, in campo Inter-Napoli: i nerazzurri cercano la fuga in vetta Verona-Lazio 0-1, autogol di Nelsson. Fiorentina-Milan 1-1. Il Parma espugna Lecce, ieri la Roma ha superato il Sassuolo 2-0. Como-Bologna 1-1 e Udinese-Pisa 2-2. Alle 20.45 InterNapoli S - facebook.com facebook
La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.