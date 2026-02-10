Il Napoli apre le marcature contro il Como su rigore, con Baturina che segna il gol decisivo. La partita dei quarti di finale di Coppa Italia si sblocca subito, e i tifosi seguono con attenzione la sfida in diretta. La gara prosegue con intensità, mentre i giocatori cercano di mettere pressione agli avversari per allungare il risultato.

Rinnovo Vergara, accordo vicino per il gioiello del Napoli? Ecco la situazione e i possibili scenari McKennie Juve, rinnovo in stallo? Distanza tra domanda e offerta: le ultime sull’interesse non solo dalla MLS Salah Liverpool, aria d’addio? Sirene dall’Arabia Saudita: c’è un club disposto a fare follie! Mateta, niente operazione al ginocchio: c’è l’annuncio ufficiale del Crystal Palace! Tutte le motivazioni Rinnovo Vergara, accordo vicino per il gioiello del Napoli? Ecco la situazione e i possibili scenari McKennie Juve, rinnovo in stallo? Distanza tra domanda e offerta: le ultime sull’interesse non solo dalla MLS Genoa, la risposta dopo l’episodio Vergara-Cornet: «Il club accoglie con senso di responsabilità istituzionale le analisi rese note dal CAN» Marotta dice tutto: «Immagino già il nuovo stadio. 🔗 Leggi su Calcionews24.com

© Calcionews24.com - Diretta gol Coppa Italia LIVE: Napoli Como, la sblocca Baturina su rigore!

Approfondimenti su Napoli Como

Il match tra Napoli e Como è iniziato alle prime luci del pomeriggio.

Il match tra Napoli e Como si concluda con il punteggio fermo sullo 0-0.

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Ultime notizie su Napoli Como

Argomenti discussi: Coppa Italia, Inter-Torino: pronostici, migliori quote e scommesse; Inter-Torino 2-1, Chivu vola in semifinale di Coppa Italia con Bonny e Diouf; Al Torino non basta Kulenovic per battere l'Inter: Chivu si prende la semifinale di Coppa Italia con Bonny e Diouf; Calcio, finale Coppa Italia Eccellenza: Alessandria – Cuneo 3-1. Grigi, primo trofeo dell’era Barani.

DIRETTA ONLINE - Coppa Italia, Napoli-Como 0-0: live report e dettagliNAPOLI - Napoli-Como (0-0), Quarti di Coppa Italia. Ecco report, formazioni, statistiche, precedenti, dettagli, cronaca e curiosità. napolimagazine.com

Napoli-Como, diretta Coppa Italia: un rigore sblocca tuttoGli uomini di Conte contendono ai lariani di Fabregas l'accesso alla semifinale del torneo. Chi vince raggiunge i nerazzurri, che ai quarti hanno sconfitto il Torino ... tuttosport.com

#Napoli 0-1 #Como : Martin Baturina penalty! #NapoliComo #CoppaItalia #Calcio #CoppaItaliaFrecciarossa x.com

SCUDETTO PERSO E COPPA ITALIA PRIMO OBIETTIVO GIOVANNI MANNA CHIARO NEL PRE-MATCH Queste le parole del Direttore sportivo degli azzurri a pochi minuti dal calcio d'inizio di Napoli-Como: spazio anche ai complimenti per Giovane e - facebook.com facebook