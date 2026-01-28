scontri trasferte vietate ai tifosi di napoli e lazio fino a fine stagione

Il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi ha deciso di vietare ai tifosi di Napoli e Lazio di seguire le proprie squadre in trasferta fino alla fine della stagione. La misura arriva dopo una serie di scontri tra le tifoserie e mira a garantire maggiore sicurezza. I divieti colpiscono tutte le trasferte, lasciando i supporter a casa per il resto dei match. La decisione ha già sollevato polemiche tra i tifosi, mentre le forze dell’ordine preparano misure di sicurezza più stringenti.

Il ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi, ha disposto il divieto di trasferta per i tifosi di Lazio e Napoli fino al termine della stagione calcistica. La decisione è stata presa a seguito degli scontri in autostrada A1 avvenuti domenica scorsa tra gli ultrà delle due squadre. Carabinieri Napoli, bilancio 2025 e appelli anti botti: “In Campania gente. VIDEO La Tenuta ‘La Fortezza’ apre le porte alla cultura: presentato. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

