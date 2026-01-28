Trasferte vietate ai tifosi del Napoli fino a fine stagione

Il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi ha deciso di vietare ai tifosi del Napoli di seguire la squadra in trasferta fino alla fine della stagione di serie A. La misura arriva dopo alcuni episodi di tensione e si applica anche ai tifosi della Lazio. Nessun supporter potrà quindi partecipare alle partite fuori casa, una decisione presa per evitare ulteriori problemi di ordine pubblico.

Disposto dal ministro dell'Interno, Matteo Piantedosi, il divieto di trasferta per i tifosi di Lazio e Napoli fino al termine della stagione di serie A. La decisione è stata presa in seguito agli scontri avvenuti in autostrada A1 domenica scorsa tra gli ultras delle due squadre. Erano stati ottanta tifosi laziali sono stati intercettati dalla Polizia di Stato al casello di Monte Porzio Catone e identificati, anche con il supporto della Polizia scientifica lo scorso 25 gennaio. Il gruppo, proveniente dalla trasferta a Lecce, a bordo di van e auto private, era stato intercettato lungo la A1 da equipaggi della Polizia stradale dopo la notizia di un contatto registratosi nel territorio di Frosinone, lungo l'arteria autostradale, tra i supporter biancocelesti e gli ultras del Napoli.🔗 Leggi su Napolitoday.it

Approfondimenti su Napoli Interno

Il Ministero dell'Interno ha comunicato il divieto di trasferta per i tifosi di Roma e Fiorentina fino a fine stagione.

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

GLI SCONTRI TRA TIFOSI DEL NAPOLI E DELLO SPORTING RACCONTATO DA UN TIFOSO TESTIMONE

Ultime notizie su Napoli Interno

Argomenti discussi: Scontri in autostrada, trasferte vietate ai tifosi della Roma fino al termine della stagione; Scontri in autostrada: trasferte vietate ai tifosi di Roma e Fiorentina sino a fine stagione?; Scontri in A1, pugno duro del Viminale: Trasferte vietate ai tifosi della Fiorentina fino alla fine del campionato; Ufficiale: trasferte vietate per i tifosi di Roma e Fiorentina fino a fine stagione.

Trasferte vietate ai tifosi di Lazio a Napoli fino a fine stagione dopo gli scontri sull'A1. Ma non varrà per il derby con la RomaTrasferte vietate ai tifosi di Lazio e Napoli fino a fine stagione. Il divieto è stato disposto dal ministro dell'Interno, Matteo Piantedosi: la decisione è stata presa a ... ilmessaggero.it

Napoli e Lazio, vietate le trasferte ai tifosi fino alla fine della stagioneNapoli e Lazio vietate trasferte ai tifosi. Decisione del ministro dell'interno a seguito degli scontri in autostrada A1 di domenica scorsa ... ilnapolista.it

Trasferte vietate fino alla fine della stagione per i sostenitori del #Napoli. Un analogo divieto è stato imposto anche ai tifosi della Lazio in seguito ai seri incidenti verificatisi domenica scorsa lungo l’autostrada A1. Il provvedimento è contenuto in un decreto firm - facebook.com facebook

#Salvini: "Trasferte vietate Sto lavorando affinché i tifosi perbene siano liberi" #ASRoma #RomaMilan x.com