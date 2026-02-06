Il nome di Raheem Sterling torna a circolare con insistenza come possibile rinforzo per il Napoli. Dopo le voci di mercato, l’attaccante inglese si trova di nuovo al centro delle trattative e delle speculazioni, questa volta con l’ipotesi di un trasferimento a parametro zero. La sua esperienza e il suo talento sono considerati un valore aggiunto per la squadra di De Laurentiis, che si prepara a fare un’operazione senza spese di cartellino. La situazione resta in evoluzione, ma l’interesse del club napoletano sembra concreto.

Il nome di Raheem Sterling torna a circolare in chiave mercato per il Napoli. L’esterno offensivo inglese ha concluso la sua avventura con il Chelsea, svincolandosi dal contratto e diventando una potenziale occasione a parametro zero per diversi club del panorama europeo. Secondo indiscrezioni provenienti dall’Inghilterra, anche il club azzurro avrebbe riacceso l’interesse, pur muovendosi con grande cautela. A fare il punto è il Corriere dello Sport, che riporta: “Il Napoli osserva e riflette, sostiene il tabloid inglese. Il profilo è di altissimo livello internazionale e garantirebbe esperienza, strappi e profondità offensiva, ma l’operazione resta complessa soprattutto per i costi complessivi dell’ingaggio. 🔗 Leggi su Forzazzurri.net

© Forzazzurri.net - Idea Sterling a parametro zero: suggestione di mercato

