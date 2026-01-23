Calciomercato Napoli svolta per Giovane | raggiunto l’accordo totale con il Verona per il trasferimento

Il Napoli ha raggiunto un accordo con il Verona per il trasferimento di Giovane, superando la concorrenza della Lazio. La trattativa si è concentrata sugli aspetti economici, e ora si procede con la definizione dei dettagli contrattuali. Questa operazione rappresenta un passo importante per i partenopei nel mercato invernale, con l’obiettivo di rafforzare la rosa per la seconda parte della stagione.

