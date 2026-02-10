Napoli allarme McTominay | lo scozzese non convocato da Conte contro il Como

Scott McTominay non figura tra i convocati del Napoli per la partita di Coppa Italia contro il Como. L’allenatore Conte ha deciso di non portarlo in panchina, lasciando intuire che ci siano problemi o motivi particolari dietro questa scelta. I tifosi sono in ansia, aspettando di capire cosa sta succedendo al centrocampista scozzese.

(Adnkronos) – Allarme Scott McTominay nel Napoli. Oggi, martedì 10 febbraio, il centrocampista azzurro non è in campo nei quarti di finale di Coppa Italia, con Conte, che pure ha schierato la miglior formazione possibile, che ha preferito non convocare lo scozzese. Ma cosa c'è dietro il suo forfait? Alla base della scelta del tecnico azzurro .

