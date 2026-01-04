Allarme McTominay | ginocchiata di Zaccagni lo scozzese a terra disperato per il dolore poi si rialza

Durante la partita tra Napoli e l'allenamento in corso, un episodio ha attirato l’attenzione. Zaccagni ha effettuato una ginocchiata che ha colpito McTominay, il quale è rimasto a terra visibilmente dolorante. Dopo alcuni attimi di preoccupazione, lo scozzese si è rialzato, ma l’incidente ha sollevato interrogativi sulla sua condizione fisica e sulla possibile entità dell’infortunio.

Mentre il Napoli stava dominando in campo, l’allarme è arrivato da un’entrata di Zaccagni nei confronti di McTominay. Entrata dura col ginocchio, ginocchio contro ginocchio. Il capitano della Lazio è stato ammonito ma soprattutto è scattato l’allarme in casa Napoli perché McTominay non accennava a rialzarsi e non è certo tipo da sceneggiate in campo. Il centrocampista scozzese si rialza sempre, non fa storie, è giocatore da calcio inglese. Qualche minuto di paura, poi per fortuna McTominay è tornato verticale e ha ripreso a giocare anche se molto dolorante perché la botta è stata tosta. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - Allarme McTominay: ginocchiata di Zaccagni, lo scozzese a terra disperato per il dolore (poi si rialza) Leggi anche: Napoli, McTominay è un’opera d’arte: lo scozzese diventa un quadro! Leggi anche: Napoli, McTominay torna al Maradona: un anno dopo il Como, lo scozzese è ancora il motore del gioco di Conte La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti. Allarme McTominay: ginocchiata di Zaccagni, lo scozzese a terra disperato per il dolore (poi si rialza) - Momenti di paura per il Napoli che ha gli uomini contati a centrocampo ... ilnapolista.it

Allarme #McTominay: ginocchiata di #Zaccagni, lo scozzese a terra disperato per il dolore (poi si rialza). Non è il tipo che fa la scena. Poi, per fortuna, si è rialzato. Sono stati momenti di paura per il #Napoli che ha gli uomini contati a centrocampo. https://www.i - facebook.com facebook

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.