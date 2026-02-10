Nancy Guthrie l’Fbi diffonde le prime foto del rapitore L’appello della conduttrice Nbc | È ancora viva ridatecela

L’Fbi ha diffuso le prime foto del rapitore di Nancy Guthrie, l’anziana madre di Savannah Guthrie, conduttrice di Nbc. Le immagini sembrano uscite da un film, e intanto l’appello di Savannah si fa sentire: “È ancora viva, ridatela a noi”. La polizia sta cercando di rintracciare il responsabile e di capire cosa sia successo in quei giorni di scomparsa.

Sembrano uscite direttamente da Arancia Meccanica le foto diffuse dall'Fbi nel caso di Nancy Guthrie, madre 84enne di Savannah Guthrie, conduttrice di Nbc. L'agenzia investigativa americana ha diffuso alcuni frame delle telecamere di sorveglianza, che mostrano un uomo mascherato e armato. Il sospetto Il sospetto ha in spalla uno zaino e indossa dei guanti quando viene fotografato davanti alla casa della madre a Tucson, in Arizona. Il giallo della scomparsa. Nancy Guthrie, 84 anni, è scomparsa dalla sua casa a Tucson nella notte tra il 30 e il 31 gennaio, dopo aver cenato a casa della figlia Annie, che abita in zona.

