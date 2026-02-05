Rapita la madre della conduttrice Nbc l’appello di Savannah Guthrie | Dobbiamo essere certi che sia viva – Il video

La madre della conduttrice della Nbc è stata rapita. Savannah Guthrie ha pubblicato un appello sui social, chiedendo di fare tutto il possibile per assicurarsi che sia ancora viva. Il video ha già fatto il giro del web e ha attirato l’attenzione di molte persone, compreso il Casa Bianca. Ora si spera in una svolta rapida e positiva.

Un video-appello diffuso sui social ha fatto rapidamente il giro del web, arrivando fino all’attenzione del presidente Donald Trump. A lanciarlo è stata la conduttrice americana del programma televisivo Today della Nbc, Savannah Guthrie, che ha denunciato il rapimento della madre Nancy, scomparsa dalla notte di domenica dalla sua casa di Tucson, in Arizona. «Dobbiamo essere certi, senza ombra di dubbio, che sia viva e che siate voi ad averla in custodia», ha detto Guthrie in risposta alle segnalazioni di una possibile richiesta di riscatto. «Siamo pronti ad ascoltarvi. Vi preghiamo di contattarci», afferma la giornalista.🔗 Leggi su Open.online Approfondimenti su Savannah Guthrie Savannah Guthrie, rapita la madre della conduttrice Nbc: l’appello social ai rapitori e il messaggio di Trump Savannah Guthrie ha pubblicato un messaggio sui social chiedendo ai rapitori di sua madre di farsi avanti. Scomparsa da giorni la madre della conduttrice Savannah Guthrie, la polizia: “Pensiamo sia stata rapita” La madre di Savannah Guthrie, Nancy Guthrie, è sparita ormai da diversi giorni. La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti. Ultime notizie su Savannah Guthrie Argomenti discussi: Usa, rapita madre reporter Savannah Guthrie: quinto giorno di ricerche; Richiesta di riscatto per la mamma della star dell’Nbc, rapita sabato. Lo sceriffo: speriamo sia viva; Neonata rapita a Cosenza, Rosa Vespa era in grado di intendere e di volere: la 52enne aveva finto di essere la madre; Savannah Guthrie, rapita la madre della conduttrice Nbc: l'appello social ai rapitori e il messaggio di Trump. Savannah Guthrie, rapita la madre della giornalista della NBC. Il video-appello ai rapitori: «Dobbiamo essere certi che sia viva»Non si hanno ancora notizie della madre di Savannah Guthrie, nota reporter statunitense della Nbc, rapita negli Stati Uniti a Tucson, ... msn.com Savannah Guthrie, rapita la madre della conduttrice Nbc: l’appello social ai rapitori e il messaggio di TrumpSavannah Guthrie (RW/Mediapunch /IPX) Savannah Guthrie, conduttrice del programma televisivo ‘Today’ della Nbc, ha ... msn.com President Donald J. Trump shared a message on Truth Social stating that he had spoken with Savannah Guthrie and assured her that he has instructed all Federal Law Enforcement agencies to fully support both her family and local authorities without delay. H facebook

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.