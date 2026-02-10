Usa rapimento della madre di una conduttrice Nbc | caccia al sospetto Fbi diffonde la foto

L’Fbi ha diffuso quattro foto di un sospetto legato alla scomparsa di Nancy Guthrie, 84 anni, madre della conduttrice di Nbc Savannah Guthrie. La donna è scomparsa misteriosamente e le forze dell’ordine stanno cercando di trovare chi l’ha portata via. La pista principale è ora quella di un rapimento, e il sospetto è già nel mirino degli investigatori.

(Adnkronos) – L'Fbi ha reso pubbliche quattro immagini di una persona sospetta per la scomparsa di Nancy Guthrie, 84enne madre della giornalista di Nbc News Savannah Guthrie. Le foto in bianco e nero, risalenti alla mattina della sparizione, mostrano un individuo incappucciato, con guanti e zaino, apparentemente armato, davanti alla casa della donna a Tucson,.

