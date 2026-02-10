I cittadini keniani usati come soldati in Ucraina scatenano la protesta a Nairobi. Il governo keniano si prepara a inviare il ministro degli Esteri a Mosca, dopo che alcuni Keniani sono stati reclutati con la forza dall’esercito russo. La notizia genera sdegno e richiama l’attenzione internazionale sulla questione.

“Deploriamo la perdita di vite umane. Andrò a Mosca per sottolineare che tutto questo deve finire”, ha dichiarato Mudavadi in un comunicato. “Possiamo confermare l’esistenza di un meccanismo volto a reclutare illegalmente cittadini africani, tra cui molti keniani, per trasformarli in combattenti di una guerra che non li riguarda”. Nell’ambito di un’inchiesta pubblicata il 9 febbraio, l’Afp aveva raccolto le testimonianze di quattro keniani tornati dalla Russia, tre dei quali feriti. Uno di loro era partito pensando di diventare venditore, due agenti di sicurezza e il quarto un atleta di alto livello. 🔗 Leggi su Internazionale.it

© Internazionale.it - Nairobi protesta con Mosca per i keniani usati come “carne da cannone” in Ucraina

