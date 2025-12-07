America First carne da cannone later

''stiamo chiedendo a madri e padri in tutta l'America di affidarci la loro risorsa più preziosa, i loro figli e figlie''. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it © Imolaoggi.it - America First, carne da cannone later

Carne da cannone nei fronti di guerra, da manganellare e spremere in Italia e USA. Il peccato dell’Occidente è ai danni dei giovani (A.P.) - Il bilancio della difesa degli Stati Uniti ha raggiunto i 1000 miliardi di dollari mentre la situazione economica degli statunitensi peggiora ogni giorno. Lo riporta farodiroma.it

Putin, Occidente usa Ucraina come carne da cannone - L'Occidente usa l'Ucraina come 'carne da cannone': lo ha detto il presidente russo Vladimir Putin, secondo quanto riporta la Tass, aggiungendo che a suo avviso gli Stati Uniti vogliono 'prolungare il ... ansa.it scrive

Le guerra richiede carne da cannone, in Ucraina si continua a morire alla ricerca di una “pace giusta” - Tutto questo, però, a patto che Kiev si rassegni a perdere il Donbass, salvando Odessa e ponendo ... Scrive ilriformista.it