Lo Zar usa gli ucraini. Carne da cannone contro i loro fratelli.

Secondo una delle più diffuse illusioni di questa fine del 2025 la pace in Ucraina non sarebbe mai stata così vicina. Tutto il contrario: la guerra scatenata quattro anni fa da Putin non si fermerà nemmeno se Zelensky dovesse cedere alla Russia l’intero Donbass, come Putin pretende. Sono due le ragioni per cui la Russia non si fermerà. Una è ideologica: Putin rifiuta l’esistenza stessa di un’Ucraina indipendente. Vladislav Surkov, a lungo stratega del Cremlino, lo spiegava così: «L’Ucraina non esiste. Esiste solo l’ucrainismo, che è un disturbo mentale specifico». Sapersi ucraini e non russi equivale dunque a essere pazzi. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

