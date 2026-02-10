Nadia Delago sull’inforcata di Giada D’Antonio | Giusto provarci l’errore può capitare

Nadia Delago ha commentato l’errore di Giada D’Antonio durante la gara di slalom a Milano Cortina 2026. La sciatrice italiana ha spiegato che è normale tentare e rischiare, e che l’errore può capitare a chi prova a migliorarsi. D’Antonio stava cercando di risalire posizioni, ma è finita per inforcare nel corso della manche della combinata femminile a squadre.

Giada D’Antonio ha inforcato nel corso della manche di slalom della combinata femminile a squadre valida per le Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026: l’azzurra stava provando a dare il massimo per risalire posizioni dopo la manche di discesa di Nadia Delago. La coppia italiana, infatti, si trovava al 20° posto, e D’Antonio era partita per settima, dato che 26 atlete avevano completato la manche di discesa, trovando una pista ancora priva di segni, per provare a rimontare, ma poco dopo il primo intermedio ha inforcato e le si è staccato uno sci. Ai microfoni della FISI la compagna di squadra di Giada D’Antonio, la discesista Nadia Delago, con cui formava il team “ Italia 4 “, la assolve per l’errore commesso: “ È stata brava, perché ha avuto l’atteggiamento giusto, in attacco. 🔗 Leggi su Oasport.it

