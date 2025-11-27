Bisseck a Prime | Nel calcio può capitare Oggi non meritavamo di perdere ma è andata così Non è giusto…

L'Inter è stata beffata al 93? contro l'Atletico Madrid al Wanda Metropolitano, subendo una sconfitta amara che arriva dopo quella nel derby contro il Milan. A fine partita, Bisseck ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Prime Video, mostrando dispiacere per il risultato ma anche consapevolezza della prestazione della squadra. Sulle sensazioni post partita – «Nel calcio può capitare. Oggi non meritavamo di perdere, ma è andata così. Dobbiamo continuare a lavorare.

