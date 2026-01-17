LIVE Sci alpino Discesa Tarvisio 2026 in DIRETTA | Nicol Delago HA VINTO! Bene anche Nadia Delago preoccupa Goggia

Segui in tempo reale la discesa di Tarvisio 2026, con aggiornamenti sulle prestazioni degli atleti e i risultati più recenti. Nicol Delago si è aggiudicata la vittoria, mentre Nadia Delago ha ottenuto un buon piazzamento. Restate sintonizzati per tutte le novità sulla competizione, inclusi gli aggiornamenti sulla prova maschile di Wengen alle 12.

C LICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLA DISCESA MASCHILE DI WENGEN DALLE 12.30 I PETTORALI DI PARTENZA 12.00 Gara interrotta. Un addetto alla pista è caduto e sta venendo portato via con il toboga. L’elicottero lo porterà in ospedale. 11.57 Pensate che Nadia Delago non finiva in top10 da 4 anni, ovvero dal 5° posto nella discesa di Garmisch 2022. In questa stagione vinse il bronzo alle Olimpiadi di Pechino, dietro Corinne Suter e Sofia Goggia. 11.56 La classifica dopo le prime 30: 1 Nicol Delago – Italia – 1:46.28 2 Kira Weidle-Winkelmann – Germania – 1:46.48 +0.20 3 Lindsey Vonn – Stati Uniti – 1:46. 🔗 Leggi su Oasport.it

