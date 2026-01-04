Summonte celebra la Befana | festa musica e tradizione

Il Comune di Summonte, in collaborazione con la Pro Loco Submontis, invita la comunità e i visitatori a partecipare alla tradizionale festa della Befana, che si svolgerà martedì 6 gennaio 2026 a partire dalle ore 18. L’evento, che unisce musica e tradizione, rappresenta un’occasione per condividere momenti di convivialità e radicamento culturale nel rispetto delle consuete usanze locali.

Tempo di lettura: 2 minuti Il Comune di Summonte, in collaborazione con la Pro Loco Submontis, è lieto di invitare la cittadinanza e i visitatori alla tradizionale festa della Befana, che si terrà martedì 6 gennaio 2026 a partire dalle ore 18.00 presso il Centro Congressi “Don Alberto De Simone” in Via Piana. L’evento, che si inserisce nel ricco calendario di iniziative del borgo riconosciuto tra i più belli d’Italia, offrirà un pomeriggio di festa e tradizione per tutta la famiglia. La serata prevede un programma ricco e coinvolgente: i bambini di Summonte si esibiranno in uno spettacolo musicale, mentre il Duo BassaVoce intratterrà il pubblico con musica dal vivo. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Summonte celebra la Befana: festa, musica e tradizione Leggi anche: Tradizione, arte e riti collettivi per la Festa della Befana a Verona Leggi anche: A Cesenatico Epifania di musica e tradizione, in piazza la Befana e i canti dei Pasquaroli La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento. Arriva la Befana, Summonte celebra la tradizione con musica e teatro - E' l'appuntamento promosso dal Comune di Summonte, in collaborazione con la Pro Loco Submontis, in programma martedì 6 gennaio 2026 a partire dalle ore 18. corriereirpinia.it

Summonte, il 6 gennaio “arriva la Befana” con musica e teatro - Il Comune di Summonte, in collaborazione con la Pro Loco Submontis, è lieto di invitare la cittadinanza e i visitatori alla tradizionale festa della Befana, che si terrà martedì 6 gennaio 2026 a parti ... irpinianews.it

Così l’Irpinia celebra la Festa dell’Epifania, mostre, concerti e doni per i più piccoli - Con la sua scopa volante la Befana non smette di regalare emozioni a grandi e piccini. corriereirpinia.it

Arriva la Befana, Summonte celebra la tradizione con musica e teatro - facebook.com facebook

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.