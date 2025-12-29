Musica da mezzogiorno fino a tarda notte è l’ora di Umbria Jazz Winter | gli appuntamenti fino al 3 gennaio

Da mezzogiorno a tarda notte, Umbria Jazz Winter anima Orvieto fino al 3 gennaio, portando musica e cultura nel cuore dell’inverno. Giunto alla sua 32ª edizione, l’evento conferma la sua importanza come appuntamento di rilievo per appassionati e turisti, contribuendo a rendere Orvieto un punto di riferimento per l’offerta culturale e turistica della regione in questa stagione.

