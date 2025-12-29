Musica da mezzogiorno fino a tarda notte è l’ora di Umbria Jazz Winter | gli appuntamenti fino al 3 gennaio
Da mezzogiorno a tarda notte, Umbria Jazz Winter anima Orvieto fino al 3 gennaio, portando musica e cultura nel cuore dell’inverno. Giunto alla sua 32ª edizione, l’evento conferma la sua importanza come appuntamento di rilievo per appassionati e turisti, contribuendo a rendere Orvieto un punto di riferimento per l’offerta culturale e turistica della regione in questa stagione.
Come accade da 32 anni, Orvieto è ancora il cuore dell’offerta culturale e turistica invernale dell’Umbria. Umbria Jazz Winter (30 dicembre - 3 gennaio) si ripropone, con il suo mix di buona musica, accoglienza, qualità della vita, per una bella vacanza tra jazz, storia, cucina, musei. 🔗 Leggi su Ternitoday.it
Leggi anche: Schiamazzi, aggressioni e musica fino a tarda notte: l'ordinanza contro un locale finisce al Tar
Leggi anche: Party queer a tema Halloween: performance di shibari, dj set e musica fino a tarda notte
Parrocchia B. V. Maria delle Grazie. . Oggi a mezzogiorno la nostra chiesa parrocchiale ha ospitato il #concerto “Suoni, Voci e Radici” La #OrchestraPopolareSarda si è esibita con un ricchissimo repertorio di musica sacra, incantando il pubblico con i suoni - facebook.com facebook
Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.