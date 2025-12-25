Schiamazzi aggressioni e musica fino a tarda notte | l' ordinanza contro un locale finisce al Tar

Ancora urla e schiamazzi notturni a Pozzo Strada. E nel cortile condominiale ignoti lasciano feci - Schiamazzi notturni, musica ad alto volume, assembramenti fino all’alba e giardini pubblici invasi dai rifiuti al mattino. torinoggi.it

: “ ” è un eccellente esponente di quella forma di “intrattenimento” musicale che non prevede schiamazzi, aggressioni e imperiose inquietudini, e preferisce puntare su un sound edificato sull’eleganza e sulla suggesti - facebook.com facebook

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.