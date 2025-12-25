Schiamazzi aggressioni e musica fino a tarda notte | l' ordinanza contro un locale finisce al Tar

L'ordinanza “anti movida” contro un locale notturno dell'hinterland di Milano non è stata sospesa, come chiedevano gli avvocati del locale, ma il Tar della Lombardia ha comunque disposto che si arrivi al più presto a una decisione nel merito, specificando che potrebbero esserci dubbi sull'urgenza. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

