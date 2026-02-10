Musica contesa per il doc su Melania Trump | Radiohead e Anderson protestano per uso non autorizzato di brani originali

La battaglia sulla musica del documentario su Melania Trump si fa sentire. Radiohead e Anderson protestano contro l’uso non autorizzato dei brani di Jonny Greenwood, originariamente scritti per il film “Il Filo Nascosto”. La questione ha portato i musicisti a chiedere chiarimenti e a mettere in discussione la produzione, che ha usato le composizioni senza permesso. La situazione continua a scaldarsi, mentre la produzione del documentario non si pronuncia ancora ufficialmente.

Il documentario su Melania Trump, intitolato semplicemente “Melania”, è al centro di una controversia per l’utilizzo di musica composta da Jonny Greenwood, membro dei Radiohead, e originariamente presente nella colonna sonora del film “Il Filo Nascosto” diretto da Paul Thomas Anderson. Greenwood e Anderson hanno espresso il loro disappunto e chiesto la rimozione del brano dal documentario di Brett Ratner, sostenendo di non essere stati consultati sull’utilizzo della loro opera. La vicenda solleva interrogativi sulle pratiche di licenza musicale e sul rispetto dei diritti d’autore, in un contesto già delicato per il documentario, che ha suscitato polemiche per il suo costo elevato e per la figura del regista, Brett Ratner, coinvolto in passato in accuse di molestie sessuali.🔗 Leggi su Ameve.eu Approfondimenti su Melania Trump Greenwood e Anderson contro Amazon: musica nel doc “Melania” usata senza permesso, richiesta di rimozione. Jonny Greenwood, chitarrista dei Radiohead, ha chiesto che la musica usata nel documentario “Melania” venga rimossa. Il doc su Melania Trump nella bufera dopo la proiezione "lussuosa" alla Casa Bianca Il film su Melania Trump ha scatenato polemiche negli Stati Uniti. Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news. Ultime notizie su Melania Trump Argomenti discussi: Non solo Super Bowl | Per Bad Bunny la musica è sempre stata una battaglia culturale; I Giancattivi, la musica, i toscani, i diari: intervista ad Alessandro Benvenuti; Dopo il grande successo con Alessandro Benvenuti, prosegue la rassegna Metamorfosi al Teatro Papini di Pieve Santo Stefano; Movida, scattano i sigilli per cinque locali. Jonny Greenwood ha chiesto che la sua musica venga rimossa dal documentario su Melania Trump. Le parole del chitarrista dei Radiohead: https://www.sentireascoltare.com/news/jonny-greenwood-chiede-musica-venga-rimossa-documentario-melania-tru facebook Un romanzo erotico-satirico sulla first lady Melania Trump balza in vetta alle classifiche Amazon grazie a una campagna coordinata su Reddit. x.com

