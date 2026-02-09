Greenwood e Anderson contro Amazon | musica nel doc Melania usata senza permesso richiesta di rimozione

Jonny Greenwood, chitarrista dei Radiohead, ha chiesto che la musica usata nel documentario “Melania” venga rimossa. La richiesta arriva dopo aver scoperto che le sue composizioni sono state utilizzate senza il suo permesso. La questione riguarda anche Anderson, coinvolto nella stessa richiesta di eliminazione. Amazon deve ora decidere come procedere.

Il chitarrista dei Radiohead, Jonny Greenwood, ha espresso la sua richiesta di rimuovere la sua musica dal documentario “Melania”, prodotto da Amazon. La decisione, presa insieme al regista Paul Thomas Anderson, riguarda l’utilizzo di una composizione di Greenwood nel film, senza la preventiva consultazione dell’artista e in violazione dei termini contrattuali. La vicenda si inserisce in un contesto già complesso attorno al documentario, che ha incassato circa 7 milioni di dollari al suo debutto nelle sale, ma è stato oggetto di polemiche per il suo costo elevato, stimato in 75 milioni di dollari, e per le presunte dinamiche finanziarie che lo hanno portato a essere definito da alcuni come un “regalo” all’ex Presidente degli Stati Uniti.🔗 Leggi su Ameve.eu

Il documentario su Melania Trump, prodotto da Amazon MGM e diretto da Brett Ratner, ha fatto il suo debutto negli Stati Uniti con oltre 8 milioni di dollari incassati.

La Casa Bianca è preoccupata per il nuovo documentario su Melania Trump.

