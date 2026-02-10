Muoversi in paese | idee e problemi nel territorio

Oggi in paese si discute di mobilità sostenibile e di come rendere le città più accessibili alle persone. Si parla di mettere al centro chi si sposta a piedi, in bici o con i mezzi pubblici, cercando soluzioni concrete ai problemi di ogni giorno.

Oggi parliamo di mobilità sostenibile e di città a misura di persone, cioè città dove è più facile muoversi a piedi, in bici o con i mezzi pubblici. Il modo in cui ci spostiamo ogni giorno è importante perché aiuta a ridurre l’inquinamento e a vivere meglio. Con queste domande vogliamo raccontare come la gente del nostro paese si muove, quali problemi nota e come immagina la città del futuro. Come ti sposti abitualmente nel tuo paese? "Di solito a piedi o in bicicletta per i tragitti brevi. Per quelli più lunghi uso i mezzi pubblici o l’auto solo quando serve". Quali sono i principali problemi legati al traffico e alla mobilità nel tuo paese? "Ci sono troppo traffico e poche possibilità di parcheggio, soprattutto negli orari più affollati. 🔗 Leggi su Lanazione.it

I dieci gruppi di opposizione di Sesto sono scesi in strada per affrontare il tema della sicurezza urbana.

I cittadini di Avellino-Scalo hanno espresso le loro idee e segnalato i problemi attraverso un sondaggio.

Questa mattina, passeggiando per le strade del nostro paese.. ho notato qualche auto parcheggiata sul marciapiede davanti alle rampe pedonali antiscivolo. Piccoli gesti come questo possono rendere più difficile la vita di chi ha bisogno di muoversi liberame facebook