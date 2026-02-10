Muoversi in paese | idee e problemi nel territorio

Oggi in paese si discute di mobilità sostenibile e di come rendere le città più accessibili alle persone. Si parla di mettere al centro chi si sposta a piedi, in bici o con i mezzi pubblici, cercando soluzioni concrete ai problemi di ogni giorno.

Oggi parliamo di mobilità sostenibile e di città a misura di persone, cioè città dove è più facile muoversi a piedi, in bici o con i mezzi pubblici. Il modo in cui ci spostiamo ogni giorno è importante perché aiuta a ridurre l’inquinamento e a vivere meglio. Con queste domande vogliamo raccontare come la gente del nostro paese si muove, quali problemi nota e come immagina la città del futuro. Come ti sposti abitualmente nel tuo paese? "Di solito a piedi o in bicicletta per i tragitti brevi. Per quelli più lunghi uso i mezzi pubblici o l’auto solo quando serve". Quali sono i principali problemi legati al traffico e alla mobilità nel tuo paese? "Ci sono troppo traffico e poche possibilità di parcheggio, soprattutto negli orari più affollati. 🔗 Leggi su Lanazione.it

