Focus sicurezza problemi e idee Parola alla gente

I dieci gruppi di opposizione di Sesto sono scesi in strada per affrontare il tema della sicurezza urbana. Nel corso del weekend, segretari, consiglieri e militanti hanno allestito gazebo nelle piazze principali, invitando i cittadini a condividere idee e problemi compilando un questionario anonimo. Un modo per ascoltare la voce della comunità e individuare soluzioni concrete, mettendo al centro le esigenze e le proposte di chi vive il territorio.

I dieci gruppi di opposizione della città riuniti per un'iniziativa sulla sicurezza urbana. Nel weekend segretari, consiglieri e militanti sono scesi in strada e nelle principali piazze sestesi con dei gazebo, dove è stato chiesto di compilare un questionario anonimo. Si può rispondere anche online: utilità della presenza dell'esercito, valutazione del livello generale di sicurezza in città, timore a uscire in alcuni orari, situazioni di preoccupazione (degrado, furti, scarsa illuminazione, spaccio), misure proposte, aree a rischio, fiducia nelle istituzioni, per arrivare a una valutazione sullo stato dei servizi e delle strutture ricreative e sportive all'interno dei quartieri.

