Muore a due anni il corpo pieno di lividi Arrestata la madre | omicidio preterintenzionale

La piccola di due anni è morta con il corpo pieno di lividi, e la verità sembra essere diversa da quanto detto dalla madre. Gli investigatori sospettano che non si sia trattato di una semplice caduta dalle scale, come la donna aveva riferito, ma di un episodio di violenza. La madre è stata arrestata con l’accusa di omicidio preterintenzionale. La scena del tragico evento si sta ancora ricostruendo, mentre la famiglia si trova in lutto e le autorità cercano di fare chiarezza.

È morta a due anni, il corpicino coperto di lividi. E probabilmente no, non era caduta dalle scale qualche giorno fa come sostiene la madre. Quei lividi, dice il medico legale, "sono stati colpi volontari, alcuni dei quali procurati con oggetti contundenti". Per questo la mamma della bambina, Manuela A., 43 anni, è stata arrestata al termine di un lungo interrogatorio. Tutto succede a Montenero, una frazione di Bordighera, in provincia di Imperia, all'interno di una villetta difesa da una folta siepe e dalla videosorveglianza, a pochi passi da un immobile recentemente confiscato alla mafia. Tutto succede ieri, in una manciata di minuti: la bambina sta male e va in crisi respiratoria, la donna chiama l'ambulanza ma nonostante le manovre dei medici inviati dal 118 la piccola va in arresto cardiaco.

