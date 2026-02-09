Una bambina di due anni è morta in casa a Bordighera. La madre è stata arrestata e ora è sotto accusa per i lividi trovati sul corpo della piccola. La polizia sta indagando sulle cause del decesso, che sembra essere legato a una crisi respiratoria. La comunità è sconvolta per questa tragedia.

Tragedia a Bordighera. Una bambina di due anni è morta in casa a seguito di una crisi respiratoria. Si ipotizza un incidente domestico. Nonostante l'intervento immediato dei soccorsi, per la bambina non c'è stato nulla da fare. La procura ha deciso di aprire un fascicolo per indagare sulle dinamiche dell'accaduto. La vicenda La madre della piccola, sentita dai carabinieri, avrebbe detto che la bambina è caduta dalle scale. I medici inviati dal 118 sono intervenuti perché la bambina aveva una crisi respiratoria ma l'intevrento, pur immediato, non è stato risolutivo. La piccola è andata in arresto cardiaco e non c'è stato nulla da fare. 🔗 Leggi su Ilmattino.it

© Ilmattino.it - Bordighera, bimba di 2 anni muore in casa: aveva lividi sul corpo. Arrestata la madre

