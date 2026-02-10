Muoiono 70 ovini ma l' allevatore non denuncia all' Asl di Arcidosso vicino Grosseto rischio per i consumatori

Un allevatore di Arcidosso ha perso più di 70 ovini, ma non ha denunciato il caso all’Asl. La situazione ha portato a un blocco sanitario e a una multa di oltre 22 mila euro. Ora si indaga per capire cosa sia successo e se ci siano rischi per i consumatori.

Oltre 22.000 euro, questa la sanzione inflitta a un allevatore di Arcidosso (Grosseto) dopo che i Carabinieri Forestali e i veterinari dell’ASL hanno scoperto la sparizione di oltre 70 capi ovini dall’allevamento senza la dovuta denuncia. L’intervento è stato motivato dalla necessità di tutelare la salute pubblica e la sicurezza alimentare, con l’obiettivo di prevenire l’inserimento degli animali in circuiti illegali di macellazione clandestina. I controlli ad Arcidosso vicino Grosseto Sparizione di oltre 70 ovini: scatta la sanzione Rischio macellazione clandestina e sicurezza alimentare Controlli anche sui cani da guardia I controlli ad Arcidosso vicino Grosseto L’operazione si è svolta nel territorio comunale di Arcidosso (Grosseto), dove i Carabinieri Forestali del NIPAAF e i veterinari dell’ASL hanno effettuato un sopralluogo presso un allevamento di animali da reddito. 🔗 Leggi su Virgilio.it © Virgilio.it - Muoiono 70 ovini ma l'allevatore non denuncia all'Asl di Arcidosso vicino Grosseto, rischio per i consumatori Approfondimenti su Allevamento Arcidosso Asl Salerno, oltre 600 posti di lavoro a rischio: la denuncia della Cisl provinciale L'Asl di Salerno ha avviato una gara per servizi di pulizia, ausiliariato e facchinaggio, che potrebbe mettere a rischio oltre 600 posti di lavoro. Askatasuna, chi è Angelo Simionato arrestato per pestaggio di agente Calista: 22enne di Arcidosso, incensurato, "vicino a centri sociali toscani" Angelo Simionato, 22enne di Arcidosso, è finito in manette con l’accusa di aver preso parte a un pestaggio ai danni di un agente di polizia, Alessandro Calista. Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news. Ultime notizie su Allevamento Arcidosso Muoiono 70 ovini ma l'allevatore non denuncia all'Asl di Arcidosso vicino Grosseto, rischio per i consumatoriOltre 70 ovini spariti da un allevamento di Arcidosso: scatta il blocco sanitario e una sanzione di oltre 22.000 euro per l’allevatore. virgilio.it

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.