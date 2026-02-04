Angelo Simionato, 22enne di Arcidosso, è finito in manette con l’accusa di aver preso parte a un pestaggio ai danni di un agente di polizia, Alessandro Calista. Incensurato e senza precedenti, Simionato sarebbe stato coinvolto in un episodio violento avvenuto di recente, legato a tensioni tra gruppi legati ai centri sociali toscani. La vicenda si è svolta in un clima di tensione nella zona, e l’arresto ha portato alla luce il ruolo di Simionato, che si trovava vicino agli ambienti sociali

Angelo Francesco Simionato, originario di Arcidosso (GR) e vicino agli ambienti sociali toscani e bolognesi, è stato arrestato perché avrebbe "preso parte all'aggressione" di Alessandro Calista. Posto ai domiciliari, il 22enne è accusato di "concorso in lesioni personali a pubblico ufficiale". 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

© Ilgiornaleditalia.it - Askatasuna, chi è Angelo Simionato arrestato per pestaggio di agente Calista: 22enne di Arcidosso, incensurato, "vicino a centri sociali toscani"

#Askatasuna- Torino || Durante il corteo a Torino per Askatasuna, un agente di polizia è stato picchiato e finito in ospedale.

La polizia di Torino ha arrestato un giovane di 22 anni, Angelo Simionato, con l’accusa di aver preso parte al pestaggio di un agente durante una manifestazione di Askatasuna.

