investimenti e imprese la finanziaria di guzzini acquisita da smart capital

Smart Capital ha acquisito la finanziaria di Guzzini, segnando un passo strategico per rafforzare la propria presenza nel settore delle piccole e medie imprese.

"Abbiamo fatto e chiuso una operazione per crescere e anche per aumentare la nostra capacità finanziaria, e quindi di intervento sul mercato delle piccole e medie imprese e non solo" dice Alessandro Guzzini, presidente della società Marcap che ha sede a Recanati. Questa mattina in Borsa a Milano viene annunciato il passaggio di questa società a Smart Capital, che ha la sede a Monza. Una operazione complessa perché viene ceduto il 100 per cento delle azioni, ma poi Guzzini con i suoi soci rientra in Smart Capital, società quotata, acquisendo il 10 per cento del pacchetto azionario attraverso un aumento di capitale. Ilrestodelcarlino.it

