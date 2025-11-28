Mps a Mediobanca le intercettazioni svelerebbero il piano perfetto così Lovaglio e Caltagirone commentavano l’operazione

Telefonate e documenti nell'inchiesta milanese mostrerebbero intese precedenti all'Ops da €13,5 miliardi e un presunto progetto concertato con Delfin per il controllo di Mediobanca e Generali. Nel mirino anche la vendita accelerata del 15% di Mps nel 2024 e il possibile conflitto di interessi del Te.

Mps-Mediobanca, Lovaglio a Caltagirone: «Il vero ingegnere è stato lei, io ho eseguito solo l'incarico». Le intercettazioni dell'inchiesta - Spuntano le intercettazioni telefoniche nelle carte dell'inchiesta sulla scalata di Montepaschi a Mediobanca che ha visto la Procura di Milano a indagare il costruttore romano, il banchiere ex Unicred ...

Scalata di Mps a Mediobanca: indagati per aggiotaggio Caltagirone, Milleri e Lovaglio - L'ipotesi della Procura di Milano è il presunto accordo per conquistare Siena e lanciare l'offerta pubblica di acquisto su Piazzetta Cuccia.

***Mediobanca: Lovaglio in Piazzetta Cuccia, "un saluto al cda" - L'era Mps in Mediobanca comincia alla presenza dell'amministratore delegato di Rocca Salimbeni, Luigi ...