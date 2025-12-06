Mps rinnova la fiducia a Lovaglio | Presto sinergie con Mediobanca

Montepaschi conferma la sua fiducia nell’amministratore delegato Luigi Lovaglio. Dopo un’istruttoria approfondita, il consiglio di amministrazione ha deliberato all’unanimità il rinnovo del mandato, sottolineando i requisiti di correttezza degli esponenti bancari. Una decisione che arriva in un momento cruciale, segnato dalle prime concrete mosse verso l’ aggregazione con Mediobanca. Non c’è tempo da perdere a Siena: il board di Mps parla di gruppi di lavoro "a pieno regime", impegnati a individuare sinergie industriali e accelerare la crescita. L’obiettivo dichiarato è creare valore rapidamente, facendo leva sulle competenze di entrambe le banche. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

