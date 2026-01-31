Sicurezza nei locali della ' movida' scattano i controlli | Necessità indifferibile
Questa mattina i controlli nei locali della movida a Foggia si sono intensificati. Le forze dell’ordine hanno iniziato verifiche più stringenti nei locali pubblici, ritenendo urgente garantire maggiore sicurezza. La riunione di ieri in questura ha deciso di rafforzare i controlli, considerandoli una priorità assoluta. Gli agenti sono ora in azione per assicurarsi che rispettino le norme e prevenire incidenti.
La riunione tecnica interforze si è tenuta negli uffici della questura. Definito il cronoprogramma di verifiche che va a integrare le attività ordinariamente disimpegnate dai singoli attori Alla riunione tecnica hanno preso parte, oltre alla polizia di Stato, i carabinieri, i vigili del fuoco, la polizia locale, il Suap del Comune di Foggia e lo Spesal. È stato pertanto definito un cronoprogramma di verifiche che va a integrare le attività ordinariamente disimpegnate dai singoli attori. Un importante ruolo di sensibilizzazione verso i propri iscritti viene attribuito alle associazioni di categoria, coinvolte al riguardo.🔗 Leggi su Foggiatoday.it
