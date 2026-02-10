Mosaner e Constantini hanno conquistato un altro oro, questa volta ai Mondiali, battendo la Gran Bretagna. Dopo il successo di Pechino 2020, la coppia italiana ha vinto una medaglia che definiscono la più difficile della loro carriera. Molti pensavano fossero favoriti, ma loro insistono che non era così. La vittoria arriva in un momento di grande fatica e impegno, dimostrando che con testa e determinazione si può ottenere il risultato.

La dodicesima medaglia olimpica dell'Italia arriva dal curling: è uno splendido bronzo quello di Amos Mosaner e Stefania Constantini, già oro nel misto quattro anni fa a Pechino. Nella sfida per il terzo posto gli azzurri "vendicano" la sconfitta del girone e superano la Gran Bretagna 5-3 senza mai perdere il comando del match. A sancire il successo è l'urlo liberatorio del portabandiera Mosaner e l'abbraccio con la fortissima compagna cresciuta a Cortina. Euforio il dt Mariani: "Qui è stato più difficile di quattro anni fa perché tutti ci davano per favoriti, ma non lo eravamo. Il futuro? Decideranno loro, ma abbiamo già i campioni del mondo junior di doppio misto pronti a stupirci". 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Mosaner e Constantini dopo il bronzo: "È stata la vittoria più difficile della nostra carriera"

L'Italia conquista il bronzo nel curling ai Giochi invernali di Pechino.

Gli atleti italiani Amos Mosaner e Stefania Constantini salgono sul podio alle Olimpiadi di Milano-Cortina.

