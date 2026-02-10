Milano Cortina 2026 super gara di Mosaner-Constantini con la Gran Bretagna | arriva il bronzo

Gli atleti italiani Amos Mosaner e Stefania Constantini salgono sul podio alle Olimpiadi di Milano-Cortina. La coppia conquista il bronzo in una gara che li ha visti protagonisti fino all’ultimo colpo. La loro performance ha superato le aspettative, portando a casa una medaglia importante per il movimento sportivo italiano.

Cortina, 10 febbraio 2026 – Ancora loro sul podio olimpico. E Amos Mosaner e Stefania Constantini non deludono le attese e si prendono la medaglia a cinque cerchi. E di colore del bronzo. Dopo l'oro di Pechino 2022, l'Italia, del doppio misto del curling, non scende dal podio e arricchisce il Medagliere. Lo fa con l'alloro numero 11 a Milano Cortina. Gli Azzurri hanno battuto la temibile Gran Bretagna, della coppia Jennifer Dodds e Bruce Mouat, 5-3, in un match tattico e di alta concentrazione. "Non è facile portare a casa una medaglia olimpica, per me vale più di quella dell'oro. Fare appassionare tanti giovani è bello, il curling è uno sport bellissimo.

Oggi alle Olimpiadi di Pechino si gioca la finale per il bronzo nel curling misto tra Italia e Gran Bretagna.

Oggi l’Italia si gioca il bronzo nel curling doppio misto alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026.

