Stefania Constantini e Amos Mosaner cercano di ripetere il risultato del 2022 e puntano alla medaglia d’oro alle Olimpiadi di Pechino. La coppia di sposi del curling azzurro si prepara a sfidare la storia, con l’obiettivo di bissare il successo di due anni fa. La loro sfida è anche una sfida personale, tra allenamenti intensi e tensione, in un momento che potrebbe scrivere un nuovo capitolo nella storia dello sport italiano.

Il sogno del bis olimpico in casa Stefania Constantini e Amos Mosaner: i volti che hanno trasformato una disciplina di. Stefania Constantini e Amos Mosaner: i volti che hanno trasformato una disciplina di nicchia in una passione nazionale travolgente. I due campioni olimpici in carica si presentano all’appuntamento di Milano Cortina 2026 con un bagaglio carico di gloria e una pressione che solo i veri fuoriclasse sanno gestire con naturalezza. L’attesa per vederli scendere in pista al Cortina Curling Olympic Stadium cresce ogni giorno di più, alimentata da una striscia di successi che rasenta la perfezione statistica. 🔗 Leggi su Novella2000.it

© Novella2000.it - Constantini e Mosaner: la coppia d’oro del curling azzurro sfida la storia

Stefania Constantini e Amos Mosaner sono di nuovo pronti a scendere in pista alle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026.

Questa mattina si gioca la partita di curling misto tra Italia ed Estonia alle Olimpiadi.

