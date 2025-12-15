Schianto tra auto e scooter a Rimini | muore una 18enne stava andando a scuola La compagna ricoverata in prognosi riservata

Un tragico incidente a Rimini ha provocato la morte di una giovane di 18 anni e il ricovero in prognosi riservata della sua compagna. Lo scontro tra un'auto e uno scooter, avvenuto mentre quest'ultimo stava sorpassando, ha portato a conseguenze drammatiche, evidenziando la pericolosità delle strade e l'importanza della prudenza alla guida.

Santarcangelo di Romagna, lo scooter stava sorpassando una vettura quando è stato travolto dall'auto che svoltava sulla sua sinistra. Sul posto sono arrivati subito i genitori della ragazza rimasta uccisa, l'autista sotto choc.

Incidente a Rimini, auto contro scooter: muore una ragazza di 18 anni, ferita l’amica. Stavano andando a scuola - La dinamica dello scontro al vaglio degli investigatori intervenuti ... ilrestodelcarlino.it

