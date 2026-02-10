Morto a 33 anni Blake Garrett l'attore bambino di Come mangiare vermi fritti

Blake Garrett, l’attore bambino famoso per il film del 2006, è morto a 33 anni in Oklahoma. La madre ha spiegato che la causa sono stati i farmaci. La notizia ha colpito i fan e la famiglia, che si sono ritrovati a perdere un volto noto di quegli anni.

Blake Garrett, noto per Come mangiare vermi fritti del 2006, è morto a 33 anni in Oklahoma. La denuncia della madre: "Sono stati i farmaci".

Morto a 33 anni l’ex attore bambino Blake Garrett di Come mangiare i vermi fritti

L’ex attore bambino Blake Garrett, conosciuto per aver interpretato Plug nel film “Come mangiare i vermi fritti”, è morto a 33 anni nella sua casa in Oklahoma.

