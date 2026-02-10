Morto a 33 anni l’ex attore bambino Blake Garrett di Come mangiare i vermi fritti

Da ameve.eu 10 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

L’ex attore bambino Blake Garrett, conosciuto per aver interpretato Plug nel film “Come mangiare i vermi fritti”, è morto a 33 anni nella sua casa in Oklahoma. La notizia ha colpito fan e amici, che ricordano un ragazzo semplice e amato. Ancora non sono state rese note le cause della scomparsa.

L’ex attore bambino Blake Garrett, noto al grande pubblico per il ruolo di Plug nel film commedia “Come mangiare i vermi fritti”, è deceduto all’età di 33 anni nella sua casa in Oklahoma. La notizia, diffusa nelle ultime ore, ha sorpreso i fan del film e dell’attore, che aveva iniziato la sua carriera artistica in tenera età. La famiglia Garrett è in attesa dei risultati dell’autopsia per chiarire le cause del decesso, sospettando un tragico incidente legato a possibili complicazioni derivanti da un recente herpes zoster. La scomparsa di Garrett, avvenuta domenica 8 febbraio, lascia un vuoto nel mondo dello spettacolo e riapre il dibattito sulle difficoltà che spesso incontrano gli attori bambini una volta raggiunta l’età adulta.🔗 Leggi su Ameve.euImmagine generica

Approfondimenti su Blake Garrett

Spencer Lofranco, morto a 33 anni l’attore di Jamesy Boy

È morto l’attore Spencer Lofranco, aveva 33 anni

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

Former Child Star Dies at 33, Fans Mourn His Tragic Passing

Video Former Child Star Dies at 33, Fans Mourn His Tragic Passing

Ultime notizie su Blake Garrett

Argomenti discussi: Terribile tragedia in montagna, muore a 33 anni travolto da una valanga: addio a Simone de Cillia; Simone De Cillia, Tarvisio si ferma per ricordare il maestro di snowboard morto a 33 anni travolto dalla valanga: dichiarato il lutto...; Fotografo innamorato dei monti e il video girato prima della valanga: chi era Simone, lo snowboarder morto a 33 anni; La montagna raccontata e vissuta fino all’ultimo: addio a Simone, un uomo generoso.

morto a 33 anniMorto a 33 anni l'ex attore bambino Blake Garrett di Come mangiare i vermi frittiLeggi su Sky TG24 l'articolo Morto a 33 anni l'ex attore bambino Blake Garrett di Come mangiare i vermi fritti ... tg24.sky.it

morto a 33 anniChi era Simone De Cillia, il maestro di snowboard morto nella valanga in Friuli: aveva 33 anniSimone De Cillia, 33 anni, maestro di snowboard e fotografo di Tarvisio, è morto dopo essere stato travolto ieri pomeriggio da una valanga sul Monte Lussari ... fanpage.it

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.