Morto a 33 anni l’ex attore bambino Blake Garrett di Come mangiare i vermi fritti

L’ex attore bambino Blake Garrett, conosciuto per aver interpretato Plug nel film “Come mangiare i vermi fritti”, è morto a 33 anni nella sua casa in Oklahoma. La notizia ha colpito fan e amici, che ricordano un ragazzo semplice e amato. Ancora non sono state rese note le cause della scomparsa.

L’ex attore bambino Blake Garrett, noto al grande pubblico per il ruolo di Plug nel film commedia “Come mangiare i vermi fritti”, è deceduto all’età di 33 anni nella sua casa in Oklahoma. La notizia, diffusa nelle ultime ore, ha sorpreso i fan del film e dell’attore, che aveva iniziato la sua carriera artistica in tenera età. La famiglia Garrett è in attesa dei risultati dell’autopsia per chiarire le cause del decesso, sospettando un tragico incidente legato a possibili complicazioni derivanti da un recente herpes zoster. La scomparsa di Garrett, avvenuta domenica 8 febbraio, lascia un vuoto nel mondo dello spettacolo e riapre il dibattito sulle difficoltà che spesso incontrano gli attori bambini una volta raggiunta l’età adulta.🔗 Leggi su Ameve.eu

Former Child Star Dies at 33, Fans Mourn His Tragic Passing

