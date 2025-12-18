Soprese ad appiccare incendi quattro persone denunciate dopo le indagini del Corpo forestale

Zazoom 18 dic 2025

Durante le indagini del Corpo Forestale, sono state denunciate quattro persone responsabili di aver appiccato tre incendi tra agosto e settembre nella provincia di Palermo. Un intervento tempestivo e accurato ha permesso di fare luce su questi eventi, contribuendo alla tutela dell'ambiente e alla sicurezza del territorio.

Quattro persone sono state denunciate al tribunale di Termini Imerese per tre incendi divampati tra agosto e settembre di quest'anno in provincia di Palermo. A individuare i responsabili è stato il Corpo Forestale della Regione Siciliana al termine di mesi di indagini condotte attraverso.

