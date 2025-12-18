Soprese ad appiccare incendi quattro persone denunciate dopo le indagini del Corpo forestale

Quattro persone sono state denunciate al tribunale di Termini Imerese per tre incendi divampati tra agosto e settembre di quest'anno in provincia di Palermo. A individuare i responsabili è stato il Corpo Forestale della Regione Siciliana al termine di mesi di indagini condotte attraverso.

