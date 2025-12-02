Morì soffocato dopo la caduta nel silo | il titolare dell’azienda condannato a un anno

Confermata la condanna di un anno per omicidio colposo a danni di Pietro Delogu, il proprietario dell’azienda vinicola Tenute Delogu ad Alghero, in provincia di Sassari. L’uomo era stato giudicato colpevole dalla Corte d’appello di Sassari dopo l’ assoluzione in primo grado. A seguito della sentenza, l’uomo aveva presentato il ricorso in Cassazione, respinto dalla corte. Il processo era partito a seguito della morte dell’operaio Paride Meloni, avvenuta l’8 settembre 2017 nel tentativo di eseguire lavori di manutenzione al boccaporto di un silo di vino alto 3 metri. Durante l’operazione l’operaio scivolò e rimase incastrato con testa e busto all’interno del contenitore pieno di vino fermentato. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

