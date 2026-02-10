Morgan fa i complimenti a Laura Pausini ma poi distrugge il suo Inno d’Italia

Morgan sorprende tutti con un commento positivo a Laura Pausini, ma subito dopo passa alle critiche. Durante una recente intervista, il cantante ha detto che la sua esibizione all’apertura delle Olimpiadi di Milano Cortina 2026 era stata molto bella, ma ha poi aggiunto che l’arrangiamento dell’Inno d’Italia non gli era piaciuto affatto. Le sue parole hanno fatto discutere, dividendo i fan tra chi apprezza la sincerità e chi invece critica il tono troppo duro.

Il ritorno sulle scene di Laura Pausini, segnato da un'intensa attività promozionale e culminato con la sua esibizione durante la cerimonia di apertura delle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026, è stato offuscato da una serie di polemiche, tra cui le critiche all'arrangiamento della sua interpretazione dell'Inno d'Italia. A commentare la vicenda, con toni pungenti ma anche riconoscendo il valore vocale dell'artista, è stato Morgan, il cantautore e musicista Marco Castoldi, che ha espresso un giudizio netto sulla "deformazione" subita dal Canto degli Italiani. La performance di Laura Pausini, avvenuta nel contesto di un evento di portata globale come i Giochi Olimpici, ha scatenato un acceso dibattito sui social media e non solo.

