Morgan critica duramente l’Inno di Laura Pausini alle Olimpiadi. In un video pubblicato su Instagram, il cantautore si scaglia contro la versione di Mameli Novaro, definendola “deformata e in stile Disney”. Parla di un’interpretazione che non gli piace e la descrive come un’operazione poco fedele all’originale. La sua opinione ha fatto rapidamente discutere sui social.

Solarolo (Ravenna), 8 febbraio 2026 – “Inno d’Italia alle olimpiadi. L’opinione dell’umile Morgan”. Con questo post il cantautore ha pubblicato sul proprio profilo Instagram un video di 3 minuti e 43 in cui snocciola una critica musicale dettagliata sull’ “inno italiano di Mameli Novaro cantato dalla Pausini che ho visto poco fa”. La figlia di Laura Pausini compie 13 anni: “Paola non aver paura, sono qui con te” Inno d’Italia alle olimpiadi cantato da Laura Pausini, l’opinione di Morgan “Ha cantato molto bene, complimenti”. A poche ore dall’esecuzione dell’inno di Mameli da parte della cantante di Solarolo, che ha diviso il pubblico scatenando anche critiche feroci, Morgan non usa mezzi termini, definendo l’ “interpretazione completamente sbagliata”, poi precisa “non perché Laura Pausini abbia cantato male, tutt’altro, l’ha cantato molto bene, molto intonata, con il suo stile ha ben rappresentato la musicalità italiana odierna” e per questo il cantautore fa i complimenti alla collega, “anche perché è molto difficile davanti a un grande evento di questo tipo essere così impeccabili, ha dimostrato un grande livello, ma su questo non c’è alcun dubbio”. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Morgan demolisce l'Inno di Laura Pausini alle Olimpiadi: "Deformato e stile Disney"

Durante le Olimpiadi di Milano Cortina 2026, Sergio Mattarella ha sorpreso tutti partecipando come spettatore e regalando un momento speciale.

Durante la cerimonia di apertura delle Olimpiadi Milano-Cortina 2026, Laura Pausini ha interpretato l’inno di Mameli.

